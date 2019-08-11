ناخبو جواتيمالا يختارون رئيسا جديدا سيواجه تحدي الهجرة

بدأ الناخبون في جواتيمالا، الأحد، اختيار رئيس جديد سيواجه تحديا ضخما بعد أن اتفقت البلاد مع الولايات المتحدة على أن تكون منطقة عازلة للحد من الهجرة غير المشروعة، وذلك تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويختار الناخبون بين المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي ومنافسته التي تنتمي ليسار الوسط والتي كانت السيدة الأولى للبلاد من قبل ساندرا توريس.

ومن المتوقع أن تبدأ نتائج الانتخابات في الظهور مساء اليوم في السباق الذي يبدو أنه متقارب.





وأيا كان الفائز فسيتسلم في يناير/كانون الثاني المقبل دولة وصل معدل الفقر فيها إلى 60% وتتفشى فيها الجريمة والبطالة، ما دفع مئات الآلاف من المواطنين إلى الهجرة شمالا.

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وفي يوليو/تموز الماضي، وقّعت الحكومة المنتهية ولايتها اتفاقا يجعل من جواتيمالا ما يسمى "دولة ثالثة" آمنة للمهاجرين على الرغم من انتشار الفقر والعنف فيها.

وجاء توقيع الاتفاق بعد أن تلقت جواتيمالا تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية عليها إذا رفضت.





وعلى الرغم من أن المرشحين انتقدا الاتفاق فإنه من المستبعد أن يتمكن الفائز منهما من وقف تنفيذه.

وسيلزم الاتفاق المهاجرين من الهندوراس والسلفادور بتقديم طلبات اللجوء إلى جواتيمالا بدلا من الولايات المتحدة.





ويشكك منتقدو الاتفاق فيما إذا كان لدى جواتيمالا الموارد التي تسمح لها بمواجهة قفزة محتملة في طلبات اللجوء.