الان تتابع النرويج: نتعامل مع إطلاق نار داخل مسجد بوصفه “محاولة إرهابية” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوسلو – وكالات – الخليج 365
قالت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، أنها تتعامل مع إطلاق نار، وقع أمس السبت، داخل مسجد قرب أوسلو، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه “محاولة هجوم إرهابي”.
وأضاف قال المسؤول في شرطة أوسلو رون سكولد، في مؤتمر صحافي، إن “المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة. ومواقف معادية للأجانب، أراد أن ينشر الرعب”.
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