الان تتابع عباس يؤكد: الفلسطينيون سيبقون على أرضهم “مهما طال الزمن” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رام الله – وكالات – الخليج 365

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، على أن الفلسطينيين سيبقون على أرضهم لإقامة دولتهم “مهما طال الزمن”.

وقال عباس للصحفيين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، لدى وضعه إكليلا من الزهور على ضريح سلفه ياسر عرفات بمناسبة حلول عيد الأضحى: “نحن هنا صامدون صابرون مرابطون في أرضنا، ولن نسمح لأحد أن يخرجنا منها، ولن نسمح لأحد أن يحتل مكاننا”.

وتابع: “لن نسمح لأحد أن يأخذ حقوقنا أو أن يهضمها، وسنبقى هنا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن”.

وأدى عباس صلاة العيد في مسجد التشريفات في مقر الرئاسة، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

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وفي قطاع غزة، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في مخيم العودة شرق مدينة غزة، قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة، خالد البطش، في خطبة العيد، إن الشعب الفلسطيني “سيواصل مقاومة المحتل واستمرار مسيرات العودة رفضا لصفقة القرن الأمريكية، وللظلم والحصار المفروض على قطاع غزة”.

وأكد البطش تمسك الشعب الفلسطيني بمسيرات العودة وكسر الحصار ورفض صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: “سنواصل مقاومتنا ومسيرات العودة رفضا للظلم والحصار، ورفض الوطن البديل، لأننا لا نعرف قبلة غير القدس عاصمة لنا ولشعبنا”.

وقتل فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

فيما شهدت باحات المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، صباح اليوم، مواجهات بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية.