الان تتابع الأردن يطالب بوقف “الانتهاكات” الإسرائيلية المتواصلة للأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمان – وكالات – الخليج 365

دان الأردن بشدة، اليوم الأحد، استمرار “الانتهاكات” الإسرائيلية في القدس، إثر صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين في حرم المسجد الأقصى، في أول أيام عيد الأضحى، داعيا “لوقف هذه الممارسات العدوانية فورا”.

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، عن إدانتها “استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اليوم (الأحد) اعتداء القوات الإسرائيلية على مصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل الحرم الشريف”.

كما أعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، عن “رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية، والاستفزازات غير المسؤولة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

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وحمل القضاة “الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل، وما نجم عنها من عنف وتوتر شديد”.

وطالب السلطات الإسرائيلية “بالوقف الفوري لهذه الممارسات”، داعياً “المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية”.

واشار القضاة إلى أن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمبة “عبر القنوات الدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين”.

ووقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين، اليوم الأحد، في حرم المسجد الأقصى في القدس في أول أيام عيد الأضحى.

وفي ظل التوتر المخيّم، منعت الشرطة الإسرائيلية اليهود، الذين يحيون في اليوم نفسه ذكرى خراب الهيكل، من الدخول إلى الموقع.