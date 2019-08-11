الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين التفجير الارهابي في بنغازي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم ، التفجير الإرهابي الذي وقع ،امس السبت ، في منطقة الهواري غربي مدينة بنغازي الليبية.

وجدد في بيان اصدرته الجامعة العربية ، وقوف الجامعة العربية مع الليبيين في كل ما من شأنه إنهاء التصعيد العسكري وتجاوز حالة الانسداد السياسي، والعودة إلى طاولة الحوار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولحمة شعبها.

وكان تفجير ارهابي بسيارة مفخخة في منطقة الهواري غربي مدينة بنغازي الليبية وأسفر عن مقتل ثلاثة من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة آخرين.