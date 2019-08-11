شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (دبي)

قتل نحو 40 شخصاً وأصيب 260 منذ الخميس في القتال الدائر بين الجنوبيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية في مدينة عدن بجنوب البلاد، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الأحد).

وجاء في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن «قتل وجرح أعداد من المدنيين منذ 8 أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن. وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا».