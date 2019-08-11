أحمد أبوعقيل
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالي لمعهد الأورام الذي تعرض لحادث إرهابي الأسبوع الماضي، جار تجديد أكثر من 4 أدوار.
ودوّن الخشت عبر حسابه على "فيس بوك": "كل عام وعيد وأنتم طيبون مجددا، أبدا مصر لن تنكسر، أيام لا تتجاوز أصابع اليد، والوضع الآن وصل إلى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالي، أكثر من 4 أدوار يتم تجديدها".
وأضاف :"المبنى الشمالي تقريبا جهز، يتبقى في هذا المبنى بعض أعمال الأسانسيرات والتكييف وبعض أعمال المياه، والعمل جار في باقي المباني وأعمال الواجهات، وفي الوقت ذاته الخدمة الطبية مستمرة، نعم مصر تستطيع شعبا ودولة".
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة.. الإنتهاء من تجديد المبنى الشمالي لمعهد الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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