الرئيس السيسي يتفقد فندق الماسة ويطلع على حجم الإنشاءات في العلمين

الموجز
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين، ذلك عقب صلاة عيد الأضحي المبارك، رافقه، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس السيسي استمع، إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك قيامه بمشاهدة فيلم تسجيلي حول المشروع.
واطلع الرئيس السيسي على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تمّ بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالي ومنطقة مارينا اليخوت.
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