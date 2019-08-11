وليد البعريني: أجواء الإستقرار تريح البلد

امل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ في "عودة العمل الحكومي إلى البلد وأجواء التفاؤل كي تنعكس الأجواء الإيجابية في ال​سياسة​ مزيدا من الانفراج على الواقعين الإقتصادي والإجتماعي".

وخلال استقباله المهنئين بالأضحى في مكتبه ب​المحمرة​ من فاعليات سياسية ودينية وأمنية واجتماعية ووفودا شعبية مختلفة "تمنى للجميع أعيادا مجيدة بالخير والسعادة والإطمئنان".