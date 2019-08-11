وليد البعريني: أجواء الإستقرار تريح البلد

امل عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني في "عودة العمل الحكومي إلى البلد وأجواء التفاؤل كي تنعكس الأجواء الإيجابية في السياسة مزيدا من الانفراج على الواقعين الإقتصادي والإجتماعي".
وخلال استقباله المهنئين بالأضحى في مكتبه بالمحمرة من فاعليات سياسية ودينية وأمنية واجتماعية ووفودا شعبية مختلفة "تمنى للجميع أعيادا مجيدة بالخير والسعادة والإطمئنان".
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