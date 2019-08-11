اعربت عضو كتلة "المستقبل" النائب رلى الطبش خلال جولة لها في طريق الجديدة عن تفاؤلها مع عودة العمل الحكومي إلى البلد، آملة في أن "تعكس الأجواء الإيجابية إنفراجاً على الواقع الإقتصادي".
وجالت الطبش على المحلات التجارية وتحدثت مع المواطنين الذين استوقفوها مرات عدة وصولاً إلى حرج بيروت حيث "حرش العيد" وألقت التحية على متطوعي الجمعيات البيروتية، وشاركت المواطنين فرحتهم.
وكانت الطبش مثلت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في افتتاح مشروع "أضاحي العيد" من تنظيم جمعية "اجيالنا" بالشراكة مع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: متفائلون بعودة العمل الحكومي واملت ان تنعكس ايجابا على الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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