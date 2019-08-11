تدابير سير في جزين من 14 إلى 17 آب بسبب الاحتفالات لمناسبة عيد انتقال العذراء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، تنظّم بلدية جزين:
- من تاريخ 14 آب 2019 ولغاية السابع عشر منه، احتفالات بهذه المناسبة على أوتوستراد جزين مقابل المبنى البلدي، يتخلّلها نشاطات عدّة وسهرات فنية.
- حفل موسيقي بتاريخ 16 آب 2019 في الصوان- خراج مدينة جزين".
وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، سيتمّ اتخاذ تدابير سير داخل مدينة جزين على طريق جزين- كفرحونة مفرق الصوان، وصولًا إلى مفرق الرمانة خراج بلدة جزين، اعتبارًا من الساعة 15:00 من تواريخ 14-15-16 و17 آب 2019 ولحين الانتهاء". وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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