تدابير سير في جزين من 14 إلى 17 آب بسبب الاحتفالات لمناسبة عيد انتقال العذراء

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "لمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​، تنظّم بلدية جزين:

- من تاريخ 14 آب 2019 ولغاية السابع عشر منه، احتفالات بهذه المناسبة على أوتوستراد جزين مقابل المبنى البلدي، يتخلّلها نشاطات عدّة وسهرات فنية.

- حفل موسيقي بتاريخ 16 آب 2019 في الصوان- خراج ​مدينة جزين​".

وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، سيتمّ اتخاذ ​تدابير سير​ داخل مدينة جزين على طريق جزين- ​كفرحونة​ مفرق الصوان، وصولًا إلى مفرق الرمانة خراج ​بلدة جزين​، اعتبارًا من الساعة 15:00 من تواريخ 14-15-16 و17 آب 2019 ولحين الانتهاء". وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".