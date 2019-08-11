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تدابير سير في جزين من 14 إلى 17 آب بسبب الاحتفالات لمناسبة عيد انتقال العذراء

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أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "لمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​، تنظّم بلدية جزين:

- من تاريخ 14 آب 2019 ولغاية السابع عشر منه، احتفالات بهذه المناسبة على أوتوستراد جزين مقابل المبنى البلدي، يتخلّلها نشاطات عدّة وسهرات فنية.

- حفل موسيقي بتاريخ 16 آب 2019 في الصوان- خراج ​مدينة جزين​".

وأوضحت في بيان، أنّ "لذلك، سيتمّ اتخاذ ​تدابير سير​ داخل مدينة جزين على طريق جزين- ​كفرحونة​ مفرق الصوان، وصولًا إلى مفرق الرمانة خراج ​بلدة جزين​، اعتبارًا من الساعة 15:00 من تواريخ 14-15-16 و17 آب 2019 ولحين الانتهاء". وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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