البطريرك العبسي هنأ اللبنانيين والمسلمين بحلول عيد الاضحى

توجه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ من ال​لبنان​يين عموما و​الطوائف​ الاسلامية خصوصا باحر التهاني بمناسبة حلول ​عيد الاضحى​، متمنياً ان "تحل الاعياد المقبلة ولبنان ينعم بالهدوء والاستقرار والامن الاجتماعي"، آملا في "المزيد من الانفراجات التي تعيد لكل مواطن شيئا من استقراره. وكل عام والجميع بخير".

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