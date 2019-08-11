البطريرك العبسي هنأ اللبنانيين والمسلمين بحلول عيد الاضحى

توجه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي من اللبنانيين عموما والطوائف الاسلامية خصوصا باحر التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى، متمنياً ان "تحل الاعياد المقبلة ولبنان ينعم بالهدوء والاستقرار والامن الاجتماعي"، آملا في "المزيد من الانفراجات التي تعيد لكل مواطن شيئا من استقراره. وكل عام والجميع بخير".
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