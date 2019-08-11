عبد الرزاق هنأ بالأضحى المبارك: لحل الازمات الاقتصادية كي يزدهر الوطن

توجّه رئيس حركة الاصلاح والوحدة ​الشيخ ماهر عبد الرزاق​ الى ال​لبنان​يين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة والتبريك في ​عيد الأضحى​ المبارك. وتمنّى عبد الرزاق للبنان واللبنانيين المزيد من الوحدة الوطنية و​المحبة​ والالفة، وان تبدأ حكومتهم العتيدة بالعمل الجاد من اجل رفع الحرمان عن المناطق المحرومة، وحل الازمات الاقتصادية كي يزدهر الوطن بعد هذا الرقود الطويل.

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