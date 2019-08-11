الآلاف شاركوا بمسيرة احتجاجية في هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي

شارك الآلاف في ​هونغ كونغ​ في ​احتجاجات​، للأسبوع العاشر على التوالي، في تحدّ لحظر فرضته الشرطة على خروج المسيرات في المنطقة الّتي تسيطر عليها ​الصين​.

وقد تجمّع المتظاهرون المؤيّدون للديمقرطية في "فكتوريا بارك" في هونغ كونغ، من حيث بدأوا مسيرة لم تأذن بها الشرطة. ويعتمد المتظاهرون هذا الأسبوع استراتيجية "القطّ والفأر" لمحاولة تقليل المواجهات المباشرة مع الشرطة.

وكانت قد أعلنت الشرطة "أنّها اعتقلت 16 شخصًا خلال احتجاجات يوم السبت، باتهامات شملت التجمّع غير القانوني وحيازة أسلحة". وألقت السلطات القبض على أكثر من 600 شخص منذ بدء الاحتجاجات في حزيران الماضي.