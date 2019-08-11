مؤسسة حماية الغابات الروسية تخمد 50 حريقا للغابات شرقي البلاد

أخمدت مؤسسة حماية الغابات من الجو الحكومية الروسية، نحو 50 حريقا للغابات على مساحة تتجاوز خمسة آلاف هكتار خلال الـ 24 ساعة الماضية شرقي البلاد.

وأفادت المؤسسة بـ"إطفاء 49 حريقا على مساحة 5263 هكتارا، وذلك عقب يوم من إخماد 41 حريقا آخر على مساحة 23.6 ألف هكتار".

وكانت ​وزارة الدفاع الروسية​، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن طائراتها أخمدت ​حرائق الغابات​ في إقليم كراسنويارسك، ومنطقة إيركوتسك على مساحة 753 ألف هكتار خلال أربعة أيام.

ووصلت مساحة حرائق الغابات في ​روسيا​، إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وتم فرض ​حالة الطوارئ​ في أربعة أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إيركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهورية ساخا - ياقوتيا و بورياتيا.