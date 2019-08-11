خارجية الأردن وجهت مذكرة احتجاج رسمية على الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة

أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، عن إدانتها "استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية السافرة ضدّ المسجد الأقصى، الّتي كان آخرها اليوم الأحد حيث اعتدت القوات الإسرائيلية على مصلّين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل الحرم الشريف".
وأكّد في بيان، "رفض الأردن المطلق لهذه الممارسات العبثيّة والاستفزازات غير المسؤولة في أوّل أيام عيد الأضحى المبارك"، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية "نتائجها بالكامل وما نجم عنها من عنف وتوتّر شديد". وطالب السلطات الإسرائيلية بـ"الوقف الفوري لهذه الممارسات"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "التحرّك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانيّة".
ولفت القضاة إلى أنّ "الوزارة وجّهت مذكّرة احتجاج رسميّة عبر القنوات الدبلوماسيّة على الإنتهاكات الإسرائيليّة المتواصلة، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلّين".
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