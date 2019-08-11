51 قتيلاحصيلة انزلاق التربة في بورما وعمليات البحث مستمرة

أعلن رجال الإسعاف في بورما، "سقوط 51 قتيلًا على الأقل، نتيجة انزلاق للتربة ناجم عن الأمطار الموسميّة في بورما"، موضحين "أنّهم يواصلون عمليّات البحث".
وكان انهيار طيني قد وقع يوم الجمعة في قرية يي بيار كون، في ولاية مون جنوب شرق البلاد، تلته فيضانات.
وتضرب فيضانات قويّة في المقابل عددًا كبيرًا من مناطق البلاد الّتي انتشر فيها الجيش للمساهمة في عمليّات الإنقاذ. وبالإضافة إلى ولاية مون، تضرب فيضانات ولايتي كارين وكاشين، وما زالت بعض القرى في منأى من هذه الفيضانات.
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