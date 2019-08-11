اخبار العالم

51 قتيلاحصيلة انزلاق التربة في بورما وعمليات البحث مستمرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن رجال الإسعاف في ​بورما​، "سقوط 51 قتيلًا على الأقل، نتيجة انزلاق للتربة ناجم عن ​الأمطار​ الموسميّة في بورما"، موضحين "أنّهم يواصلون عمليّات البحث".

وكان انهيار طيني قد وقع يوم الجمعة في قرية يي بيار كون، في ولاية مون جنوب شرق البلاد، تلته ​فيضانات​.

وتضرب فيضانات قويّة في المقابل عددًا كبيرًا من مناطق البلاد الّتي انتشر فيها الجيش للمساهمة في عمليّات الإنقاذ. وبالإضافة إلى ولاية مون، تضرب فيضانات ولايتي كارين وكاشين، وما زالت بعض القرى في منأى من هذه الفيضانات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 51 قتيلاحصيلة انزلاق التربة في بورما وعمليات البحث مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا