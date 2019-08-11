ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة صهريج في تنزانيا إلى 69 قتيلا

أعلنت الحكومة التنزانية "ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة صهريج في ​تنزانيا​ إلى 69 قتيلًا"، معظمهم من المارّة الّذين أتوا لتعبئة ​المحروقات​ الّتي كانت تتدفّق من الصهريج".

ولفت رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا، إلى "أنّنا نأسف في الوقت الراهن لسقوط 69 قتيلًا، وقد توفي آخرهم خلال نقله بمروحيّة إلى المستشفى الوطني في دار السلام"، مبيّنًا أنّ "عدد الجرحى الآن 66".

وكانت الحصيلة الأخيرة الّتي قدمها حاكم موروغور ستيفن كيبوي مساء السبت، هي 64 قتيلًا و70 جريحًا.

يُذكر أنّ الإنفجار وقع في منطقة مسامفو، المجاورة لمدينة موروغور الّتي تبعد حوالى 200 كلم غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام، على أحد ابرز تقاطعات الطرق في البلاد.