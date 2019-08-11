رعد: اسرائيل تتحضر لشن حرب علينا والمقاومة جاهزة لملاقاتها

رحب رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ بكل ما يرأب الصدع في ساحاتنا الداخلية، و بكل ما يجمع الشمل وما يحدث تماسكا في اوضاعنا الداخلية، مؤكد أنه "علينا أن نلفت نظر الجميع الى اهمية أن لا يغفلوا عن العدو الاستراتيجي الوجودي الذي يتربص بنا والذي يثير بيننا الانقسامات والمشاكل والفتن، ويحرض بعضنا ضد بعضنا الاخر ويدفع دولا لتؤيد فريقا ضد فريق اخر"، داعيا الى "الانتباه لمفاعيل مخططات العدو وسنكون بمستوى مواجهة تلك المخططات".

ولفت رعد، الذي كان يتحدث خلال رعايته حفل تخريج طلاب في ​بلدة حاروف​ الجنوبية، الى أن "​اسرائيل​ تتهيأ لشن حرب علينا"، مؤكدا على "جهوزية ​المقاومة​ لملاقاته برجالنا، بمجتمعنا، بقدراتنا، بكل ما حضرناه له"، مشيرا الى أنه "سيتوهم ان كان قادرا على الحاق هزيمة بمجتمعنا بل عليه أن ينتظر شللا لكيانه ووضعا لمصير كيانه على المحك".

وشدد على "أننا لا نمزح مع عدو يتهدد وجودنا ودورنا، وموقعنا"، معتبرا أنه "واذ نقدم كل تنازلات في ساحات الداخلية، فأننا لا نغفل مطلقا عن ترصد حركة حركة عدونا الاستراتيجية الوجودية وسنلقنه درسا اضافيا يهدد وجوده واستمراره ان فكر في شن اي حرب عدوانية على وطننا"

ورأى اننا " في مرحلة نحصد فيها وننتظر الانتصارات تلو الانتصارات ، انتصرنا في لنان وغزة وان كابر من كابر ولم يعترف بهزيمته فالايام المقبلة ستدفعه للاعتراف طوعا أو كرها بهذه الهزيمة، مؤكدا أن المقاومة لم تعد مجرد حركة شعب في قطر معين بل اصبحت محورا شعبيا ممتدا امتداد العز والكرامة في وطننا العربي والاسلامي".