الجزيرة: المستوطنون الإسرائيليون يعاودون اقتحام باحات المسجد الأقصى

أفادت قناة الجزيرة" بأن المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون من جديد باحات ​المسجد الأقصى​ في القدس. من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتحرك العاجل لحماية الأقصى.

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