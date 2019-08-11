شرطة النرويج: نتعامل مع حادثة إطلاق النار على مسجد أمس باعتباره عملا إرهابيا محتملا

أعلنت الشرطة النرويجية "أنّنا نتعامل مع حادثة إطلاق النار على مسجد أمس باعتباره عملًا إرهابيًّا محتملًا".
وكانت قد أفادت الشرطة أمس بأنّ "شخصًا أُصيب في إطلاق نار وقع داخل مسجد النور في بلدة بايروم في إحدى ضواحي العاصمة النروجية أوسلو، وأنّ مشتبهًا به أبيض البشرة قد اعتُقل".
في سياق متصّل، كشف المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "الجثّة الّتي عَثرت عليها ليل السبت في منزل بإحدى ضواحي أوسلو، هي لامرأة على صلة بالمسلح الّذي أطلق النار في المسجد"، لافتًا إلى أنّ "المهاجم يجمعه بالقتيلة رابط أسري".
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