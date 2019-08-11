أشار وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، في تصريح له، إلى أن "السعودية صمتت على ماجرى لنا لمدة 4 أيام وشريكنا يذبحنا من الوريد للوريد"، لافتاُ إلى أن "صمت الرئاسة اليمنية على ما جرى في عدن كان مريبا ولم يكن موفقا".
وأعلن أننا "نقر بالهزيمة ونبارك للإمارات بالانتصار علينا لكنها لن تكون المعركة الأخيرة"، موضحاً أن "400 عربة إماراتية شاركت في المعركة ونحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية اليمن: نبارك للإمارات الانتصار علينا لكنها لن تكون المعركة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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