حصيلة جديدة: 69 قتيلًا بانفجار شاحنة صهريج في تنزانيا

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موروغورو: اسفر انفجار شاحنة صهريج السبت في تنزانيا عن 69 قتيلا، معظمهم من المارة الذين أتوا لتعبئة المحروقات التي كانت تتدفق من الصهريج، كما افادت الاحد حصيلة جديدة للحكومة التنزانية التي اعلنت الحداد الوطني ثلاثة ايام.

وقال رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا "نأسف في الوقت الراهن لسقوط 69 قتيلًا، وقد توفي آخرهم خلال نقله بمروحية الى المستشفى الوطني في دار السلام".

اضاف رئيس الوزراء امام مواطنين في موروغور، كما ذكر التلفزيون التنزاني، أن "عدد الجرحى الآن 66". وكانت الحصيلة الاخيرة التي قدمها حاكم موروغور ستيفن كيبوي مساء السبت، 64 قتيلا و70 جريحا.

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وقع الانفجار صباح السبت في منطقة مسامفو، المجاورة لمدينة موروغور التي تبعد حوالى 200 كلم غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام، على احد ابرز تقاطعات الطرق في البلاد.

بعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالاجرة إلى مكان الحادث للحصول على الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة ما تسبب بالانفجار.

وأكد شهود أن بعض الأشخاص الذين حضروا للحصول على الوقود كانوا يقومون بتدخين السجائر. وقالت الشرطة عند الظهر إنها نجحت في إطفاء الحريق.

