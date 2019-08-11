شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بخطة لإعادة الريادة للقطن المصرى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة حول خطة الحكومة فى النهوض بمحصول القطن المصرى، لزيادة المساحات المزروعة، وفقا لجدول زمنى لتحقيق طفرة حقيقة فى هذا الملف، والنهوض بالصناعة المحلية، وفتح أسواق خارجية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القطن المصرى له سمعة معروفة عالميا، ولابد من وضع خطة لضمان عودته لسابق عهده مرة اخرى، خاصة أنه لا يوجد أى قطن مستورد على منافسة القطن المصرى، ولابد من تشجيع الفلاحين على زراعته، من أجل زيادة المساحة المزروعة، للنهوض بالمحصول، وتحقيق الاستفادة القصوى.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين وزارات، الزراعة، الصناعة، وقطاع الأعمال، لوضع خطة للنهوض بالمحصول مرة أخرى، وبحث سبل تحقيق ذلك، وكيف سيعود هذا الأمر على الاقتصاد المصرى والمستثمرين وعلى الدولة بشكل عام بالنفع، وضرورة أن يتم تطوير المحالج والمغازل، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى.

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