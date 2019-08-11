محافظ جنوب سيناء يهنئ ضباط وجنود قوات الأمن بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد خريصه مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، بزيارة معسكر قوات الأمن بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأشاد المحافظ بدور قوات الأمن وتضحياتهم فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة، وتناول المحافظ ومدير الأمن الإفطار معهم.

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