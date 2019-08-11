الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصا وإصابة 260 في عدن اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (أ ش أ):

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 40 شخصا وإصابة 260 آخرين خلال العمليات العسكرية الدائرة في مدينة عدن اليمنية منذ 8 أغسطس الجاري .

ذكرت ذلك قناة " الحرة" الأمريكية ، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، في وقت سابق اليوم ، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.