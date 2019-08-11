الرئيس التونسي المؤقت يدعو الشعب إلى مزيد من التمسّك بالوحدة الوطنية والتضامن

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (أ ش أ):
دعا رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر، التونسيين إلى مزيد من التمسّك بالوحدة الوطنية والتضامن، مؤكّدا قدرة تونس على تجاوز الصعوبات الراهنة، معربًا عن أمله في أن تجري الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أحسن الظروف، وأن يتوفّق التونسيون في انتخاب قيادة وطنيّة مسؤولة تعكس نضج التجربة الديمقراطية التونسيّة وتطلّع التونسيين إلى مستقبل أفضل.
جاء ذلك عقب أداء الرئيس المؤقت، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع مالك بن أنس، اليوم الأحد، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وهنّأ رئيس الجمهورية، التونسيين داخل وخارج أرض الوطن وكافة الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، موجّها تحيّة خاصة إلى قوات الأمن والجيش الساهرة على أمن البلاد.
وترحّم رئيس الدولة محمد الناصر، على روح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، معدّدا مناقبه ومثنيًا على خصاله الوطنية ودوره الكبير في بناء الدولة الحديثة، وخاصة في قيادة المرحلة الانتقالية التي عرفتها بعد الثورة.
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