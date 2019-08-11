الرئيس الروسي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):
أعلنت الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى، بحسب ما ورد في تقرير إخباري اليوم الأحد.
وجاء على الموقع الإلكتروني للرئاسة الروسية: "إنه لمن دواعي السرور أن يعتز المسلمون الروس بالتراث الثقافي والروحي الغني لآبائهم وأجدادهم، ويقومون بتربية وتعليم الجيل الشاب احترام تاريخ أسلافهم وتقاليدهم وعاداتهم."
وأفادت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" بأن بوتين أضاف أن مساهمة المنظمات الإسلامية في تطوير "تعاون مثمر مع مؤسسات الدولة والعامة"، وكذلك في الحفاظ على "الحوار بين الأعراق والأديان" في روسيا قيم.
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