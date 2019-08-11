مقتل 12 شخصا صعقا بالكهرباء في باكستان واستمرار انقطاع التيار في كراتشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كراتشي- (د ب أ):

لقي 12شخصا على الاقل، حتفهم صعقا بالكهرباء، بينما استمر انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة في مدينة كراتشي الباكستانية، حيث تواصل سقوط الامطار الغزيرة اليوم الاحد على أجزاء في المدينة وفي إقليم السند.

وأفادت وكالة أنباء "جيو" الاخبارية الباكستانية، اليوم الاحد، بأن الامطار الغزيرة المستمرة التي بدأت صباح أمس، أدت إلى وضع خطير في المدينة الساحلية.

وكان مكتب الارصاد الجوية في باكستان قال في نشرة الطقس أمس السبت، إن هطول الامطار سيستمر دون توقف في فترة تتراوح بين ستة وثلاثين واثنين وأربعين ساعة.