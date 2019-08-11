تعرف على مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في ماليزيا

تعد احتفالات عيد الأضحى في ماليزيا أقل حفاوة من احتفالاتهم بعيد الفطر، والذي يعودون فيه إلى قراهم للاحتفال مع عائلاتهم، وجرت العادة أن يكون اليومين الأول والثاني من العيد والذينِ يوافقن يوم 10 و11 من ذي الحجة كل عام إجازةً رسمية بماليزيا.

1-تبدأ احتفالاتهم بتلك المناسبة المباركة بصيام “وقفة عرفات” والذي يعتبره الماليزيون جزءًا من تلك المناسبة العظيمة، وفرصة للتقرّب إلى الله.

2-تسجيل أسماء الراغبين في أداء شعيرة الأضحية، وتشكل لجان تتابع

الشراء وترتيب عملية الذبح وتوزيع اللحوم، ويتفق أفراد الجالية الواحدة على موعد ومكان واحد للذبح، وتوزع كميات من اللحوم على تجمعات الطلبة والعائلات الأقل دخلا، كما تستثمر بعض اللحوم لعمل وليمة كبيرة لتجمع الجالية في أيام العيد.

3-تعتبر صلاة العيد واحدة من الشعائر الأساسية لدى الماليزيين خلال عيد الأضحى المبارك والتي يذهبون بعدها لنحر الأضحيات.

4-ارتداء ملابسهم التقليدية المسماة "بباجو ملايو"، وهي عبارة عن طقم مؤلف من قميص وسروال يلف حوله إزار "الساروم"، ويلبس الماليزيون أيضا الطاقية الملايوية المسماة "السكونكؤ".

Advertisements

5-تقيم كل جالية احتفالًا خاصًا يجتمع فيه أفرادها لتبادل التهاني بالعيد، وتقدم في الاحتفالات فقرات متنوعة تشتمل على الغناء والشعر والمسرح إضافة إلى المسابقات الثقافية والترفيهية.

6-تنظيم الرحلات وزيارة الأماكن السياحية والتسوق وتزين البيوت وصنع الحلويات الخاصة بالعيد خاصة للإطفال.

7- تمتلئ الشوارع الماليزية بالأطفال الذين يلعبون ويلهون؛ احتفالًا بقدوم العيد ويذهبون لشراء الحلوى بالنقود التي نالوها من أقاربهم.

8- يلتقي المسلمون في العيد ويتبادلون التهاني ويزورون أهلهم وأقاربهم، لتعزيز صلة الرحم بينهم.