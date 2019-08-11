هكذا يحتفل الهنود بعيد الأضحى المبارك

يأخذ الاحتفال بالعيد في الهند شكلا مختلفا، ويطلق بعض الهنود على عيد الأضحى "بكر عيد" نسبة إلى كلمة "بكرى" الهندية أي الماعز، نسبة للأضحية التي يتم ذبحها في هذا اليوم.

الهند تحتفل بعيد الأضحى لمدة تتراوح بين 10 و13 يومًا من شهر ذي الحجة.

يتجمع المسلمون في ساحات المساجد الكبيرة مثل الجامع بدلهي، وبعد الصلاة تجتمع العائلات؛ لإعداد الولائم.

أبرز الوجبات التي تتوّج الولائم في عيد الأضحى طبق "شاهي نوابي برياني"، وهي على حد ما تشبه الثريد لحم كتف الضأن مع الخبز في الدول العربية.

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ووجبة "بادامي لامب كورما" وهي عبارة عن لحم الضأن بالكاري مع كريمة اللوز والتوابل الهندية الرائعة.

ويبلغ عدد المسلمين في الهند نحو 186 مليون نسمة بنسبة 14% من إجمالي عدد السكان

البالغ نحو مليار و300 مليون نسمة، كما يُعد الإسلام ثاني أكبر الديانات.تعد الهند ثالث اكبر بلد في عدد المسلمين في العالم وأكبر أقلية إسلامية في العالم.

يعتقد أن مسجد شيرامان جمعة في ولاية كيرلاا هو أول مسجد في الهند، والذي بني في عام 629 م من قبل مالك بن دينار من أبرز التابعين. وهناك انسجام ملحوظ بين ثقافات الهندوس والمسلمين في جميع أنحاء الهند ويلعب المسلمون دورًا مهمًا في الاقتصاد والسياسة والثقافة في الهند.