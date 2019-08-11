الاحتفال بعيد الأضحى في كوريا الجنوبية

يتجمع المسلمون من مختلف الجنسيات من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى عدد قليل من المسلمين الكوريين تجمعوا فى مسجد فى العاصمة سول، قبل موعد الصلاة وبعد الإنتهاء من الصلاة يقوم المشاركين في الصلاة بمشاركة الطعام والشراب بينهم وذلك لعدم وجود أضحية لمنع القانون المحلي لإدارة صحة المنتجات الحيوانية من قيام المواطنين من شراء الحيوانات وذبحها.

يذهب معظم المسلمون مع أصدقائهم وأسرهم إلي المطاعم

القريبة من المسجد وإلي المتنزهات يستمر الاحتفال بعيد الأضحي المبارك في المدن الكورية من يومين إلي ثلاثة وذلك لعدم تحديده كعطلة رسمية.

دخل الإسلام كوريا الجنوبية أثناء الحرب الكورية الأخيرة بعد سنة 1950حيث شيدت القوات التركية مسجدا لتأدية شعائر الإسلام في سنة 1956، وأقبل الكوريون على اعتناق الإسلام، فاعتنق 4000 كوري الإسلام،

ثم أخد عدد المسلمين يتزايد تكون الاتحاد الإسلامي الكوري في سنة 1963وبني مسجد مؤقت في سيول العاصمة الكورية فى حى إيتوان.

ويتواجد المسلمين في ثلاث مناطق في دولة كوريا الجنوبية في (سيول، بوسان، وفي بلدة كوانجو)

يقدر عدد المسلمين في كوريا بحوالي 40 ألف مسلم ، حسب تقرير "أوضاع الأديان في كوريا عام 2018" الصادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية . وفقا لاتحاد المسلمين الكوريين، يبلغ عدد المساجد الإسلامية في كوريا 17 مسجدا موزعة في المدن، إلى جانب 80 مصلى.