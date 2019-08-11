مع بداية عيد الأضحى شهدت العاصمة السورية دمشق جريمة قتل أودت بحياة عائلة من خمسة أفراد دون أن تعرف حتى الآن دوافع الجريمة. وذكرت صفحة الشرطة على الفيسبوك أن العائلة المغدورة مؤلفة من الأب والأم وأولادهم الثلاثة ضمن منزلهم في حي التضامن بدمشق، وأضافت أن "الجهات المختصة تتولى التحقيق لكشف ملابسات الحادثة". والأم وأولادهم الثلاثة ضمن منزلهم في حي التضامن بدمشق، وأضافت أن "الجهات المختصة تتولى التحقيق لكشف ملابسات الحادثة". بينما ذكرت صفحات إخبارية مهتمة بأخبار حي التضامن على الفيسبوك أن الجريمة نُفذت باستخدام الرصاص، وأن دوريات مشتركة من الدفاع الوطني والشرطة والأمن الجنائي انتشرت في الحي وباشرت التحقيقات، وقالت تلك الصفحات إن المغدور ينتمي لـ "الدفاع الوطني" أحد الفصائل التي تشكل ما يعرف بالقوات الرديفة للجيش السوري. حي التضامن على الفيسبوك أن الجريمة نُفذت باستخدام الرصاص، وأن دوريات مشتركة من الدفاع الوطني والشرطة والأمن الجنائي انتشرت في الحي وباشرت التحقيقات، وقالت تلك الصفحات إن المغدور ينتمي لـ "الدفاع الوطني" أحد الفصائل التي تشكل ما يعرف بالقوات الرديفة للجيش السوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة تهز العاصمة السورية (دمشق) في ليلة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.