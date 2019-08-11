طالب لجوء عراقي يهدد بإضرام النار بنفسه وسط الفاتيكان

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الشرطة ألقت القبض على طالب لجوء عراقي هدد بإضرام النار على نفسه في قلب الفاتيكان.
أفادت صحيفة "Il Messaggero" أمس السبت بأن الحادث وقع قرب رواق كاتدرائية القديس بطرس، حيث بدأالمهاجر الذي ينتظر قرار السلطات بشأن منحه اللجوء من عدمه، بدأ على مرأى عشرات السياح والوافدين الهتاف بعبارات مبهمة غير مفهومة ذكر فيها الله، وهدد بإضرام النار بنفسه، ملوحا بقداحة.
واستمر هذا المشهد لنحو دقيقتين ما لم يتم احتجازه من قبل ضباط الشرطة، وتبين أنه لم تكن بحوزته أي مواد حارقة أو متفجرة.
وجاء هذا الحادث على خلفية وفاة رجل عراقي في بغداد بسبب تفاقم حالته الصحية، بعد ترحيله قسرا من الولايات المتحدة.
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