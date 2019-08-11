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ضاحي خلفان يغرد دعمًا لوحدة اليمن

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اعتبر نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن "مشروع يمن موحد هو مشروع ممتاز" مشددا في الوقت ذاته على الشراكة الإماراتية لمدى الحياة.

وكتب ضاحي خلفان اليوم في تغريدات

على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول: "مشروع يمن موحد مشروع ممتاز.. هو مشروع المغفور له بإذن الله تعالى علي عبد الله صالح.. المحافظة عليه يحقق حلم الرجل في قبره".

وأضاف أنه في حال أرادت المملكة (السعودية) "مشروع عفاش يمن موحد نحن معها..وإن أرادت غير ذلك نحن معها....لكن كل ذلك لن يتحقق إلا بالقضاء على الإرهابيين".

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