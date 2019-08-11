69 قتيلاً بانفجار شاحنة صهريج في تنزانيا

أسفر انفجار شاحنة صهريج، أمس السبت، في تنزانيا عن 69 قتيلاً، معظمهم من المارة الذين أتوا لتعبئة المحروقات التي كانت تتدفق من الصهريج، كما أفادت، اليوم الأحد، حصيلة جديدة للحكومة التنزانية التي أعلنت الحداد الوطني ثلاثة أيام.
وقال رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا "نأسف في الوقت الراهن لسقوط 69 قتيلاً، وقد توفي آخرهم خلال نقله بمروحية إلى المستشفى الوطني في دار السلام".
وأضاف رئيس الوزراء أمام مواطنين في موروغور، كما ذكر التلفزيون التنزاني، أن "عدد الجرحى الآن 66".
وكانت الحصيلة الأخيرة التي قدمها حاكم موروغور ستيفن كيبوي مساء السبت، 64 قتيلاً و70 جريحاً.
ووقع الانفجار صباح السبت في منطقة مسامفو، المجاورة لمدينة موروغور التي تبعد حوالى 200 كلم غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام.
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وبعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة إلى مكان الحادث للحصول على الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة ما تسبب بالانفجار.
وأكد شهود أن بعض الأشخاص الذين حضروا للحصول على الوقود كانوا يقومون بتدخين السجائر.
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