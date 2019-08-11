تدمير مجمع رئيسي لطالبان وسط أفغانستان

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن القوات الخاصة الأفغانية اكتشفت مجمعاً رئيسياً تابعاً لجماعة طالبان، أثناء عملية قامت بها في إقليم أوروزجان بوسط البلاد، وقامت بتدميره.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن فيلق العمليات الخاصة قوله في بيان، إن القوات الخاصة قامت بالعملية في تارين كوت، عاصمة إقليم أوروزجان، مضيفاً أن القوات نفذت العملية مساء الجمعة الماضي.

ولم يكشف فيلق العمليات الخاصة مزيداً من المعلومات بشأن العملية، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الخاصة ألحقت خسائر بين المسلحين.

وفي الوقت نفسه، قال الفيلق إن القوات الخاصة فجرت المجمع وجميع مرافقه بعد اكتشافه.

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