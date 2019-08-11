كوريا الشمالية: تجربتنا الجديدة اختبار لـ"سلاح جديد"

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون شخصياً على اختبار "سلاح جديد" أجرته بلاده السبت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، في التجربة الصاروخية الأخيرة، ضمن سلسلة تجارب خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أهميتها، في وقت تسعى واشنطن إلى استئناف المحادثات النووية مع بيونج يانج.

وجاء إعلان وكالة الأنباء الكورية، بعد تصريحات لترامب قال فيها إن كيم أبدى استعدادا للقاء الرئيس الأميركي، بعد انتهاء التدريبات العسكرية الأميركية-الكورية الجنوبية المشتركة، مضيفاً أن الزعيم الكوري الشمالي قدم كذلك اعتذاراً عن التجارب الصاروخية الأخيرة.

والتجربة الصاروخية التي أجرتها بيونج يانج السبت هي الخامسة خلال أسبوعين، ضمن سلسلة تجارب تقوم بها كوريا الشمالية احتجاجاً على المناورات السنوية المشتركة بين سيول وواشنطن التي دائماً ما تغضب بيونج يانج.

وأعلنت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أنّ كوريا الشمالية، أطلقت السبت مقذوفين من موقع قريب من مدينة هامهونغ في شمال شرق البلاد، عبرا مسافة 400 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، مرجّحة أن يكونا صاروخين بالستيين قصيري المدى.

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ولم تشر من جهتها وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أي تفاصيل تقنية حول تجارب السبت، لكنها قالت إنها شملت "سلاحاً جديداً" طور ليكون ملائماً "لتضاريس" البلاد.