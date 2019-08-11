كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني يتوجه إلى سوتشي نهاية الأسبوع الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيتوجه إلى مدينة سوتشي الروسية نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في القمة الثلاثية لزعماء أذربيجان، وروسيا، وإيران.

وذكر موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يزور روسيا نهاية الأسبوع الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في المؤتمر الثلاثي أذربيجان، روسيا وإيران في 14 من الشهر الجاري بمدينة سوتشي الروسية.

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وقال مساعد الرئيس لشؤون الاتصالات والإعلام برویز إسماعیلي "سوف يناقش رؤساء إيران وروسيا وأذربيجان في هذه القمة مواصلة تطوير التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية، وكذلك الاتصالات الإقليمية، وسيصدر قادة الدول الثلاث بيانا مشتركا".

وأضاف إسماعيلي "يعقد الرئيس الإيراني على هامش قمة سوتشي، لقاءات جانبية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإذربيجاني، لبحث آخر التطورات الإقليمية والتعاون المشترك".