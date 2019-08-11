كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل طفل بسبب التوترات بين باكستان والهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقد تغير ذلك في أواخر الشهر الماضي عندما سقطت قذائف مدفعية هندية على القرية وعثرت أداة غير منفجرة على يد آيان علي البالغ من العمر أربع سنوات.

وقال عبد القيوم عم علي وهو يشير إلى منزلهم "لقد وجد قنبلة بدت وكأنها لعبة وجلبها إلى هنا".

وأظهر علي "لعبة" لأشقائه بينما جلست الأسرة لتناول الإفطار، انفجرت، فقتلت علي وأصابت ثمانية من إخوته وأمه وابن عمه الصغير.

وقال قيوم: "مات في الحال"، مضيفًا أن اثنين من الأطفال في المستشفى في حالة حرجة.

وقال الجيش الباكستاني إن العبوة كانت قنبلة عنقودية وهو سلاح يطلق العديد من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل أو تجرح أشخاصا في منطقة أوسع، وهي محظورة بموجب اتفاقية جنيف التي تنظم الحرب الدولية.

كما نفت الحكومة والجيش الهندي هذه المزاعم، وقال اثنان من مسؤولي الجيش لرويترز إن قصفها عبر الحدود كان متناسبًا وردا على النيران الباكستانية.

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وفي زيارة إلى منطقة الجابري يوم الجمعة الماضي، لم يتمكن صحفي من رويترز من التحقق بشكل مستقل من نوع الجهاز الذي قتل علي، على الرغم من وجود علامات على أضرار في المنزل.

وقالت صدف صديق، شقيقة علي الأكبر، كان هناك دخان في كل مكان، ولم أر أي شيء.

وقال محمد حنيف البالغ من العمر 37 عامًا إن قذيفة أصابت منزلًا آخر قريبًا، فتحت حفرة كبيرة في السقف، لكن لم يصب أحد في الداخل.

وقال الجيش الباكستاني إنه طهر عددًا من الأجهزة غير المنفجرة من المنطقة، وعرض مسؤول عسكري عبوة بحجم لعبة قال إنها جزء من قنبلة عنقودية لم تستطع رويترز التحقق منها بشكل مستقل.

كما تكثفت عمليات تبادل إطلاق النار عبر الحدود في السنوات الأخيرة، وتتهم الهند وباكستان بعضهما البعض بانتهاك منتظم لاتفاقية وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة البالغ طوله 740 كيلومترًا، والذي يعد بمثابة حدود فعلية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وازدادت التوترات هذا الأسبوع بعد أن وضعت الهند سياسة جديدة لإلغاء حقوق ولاية جامو وكشمير في وضع قوانينها الخاصة، واعتقال المئات من القادة السياسيين والناشطين، وقطعت جميع الاتصالات تقريبًا من كشمير الهندية.

