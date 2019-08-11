كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنزانيا تعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام على ضحايا انفجار ناقلة النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بيان مديرية الاتصالات الرئاسية في دار الدولة في العاصمة التجارية دار السلام إن الحداد لمدة ثلاثة أيام يستمر من السبت إلى الاثنين.
وقال البيان "خلال فترة الحداد، سيتم رفع العلم الوطني بنصف الصاري"، مضيفا أن الرئيس سيرسل رئيس الوزراء قاسم مجاليوا إلى موروجورو لتمثيله عند دفن الضحايا الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم الأحد.
كما قالت الشرطة ليلة السبت الماضي إن عدد القتلى وصل إلى 64 من انفجار ناقلة النفط في موروجورو، على بعد حوالي 200 كم غرب دار السلام.
وقال ويلبرود موتافونجوا، قائد شرطة إقليم موروجورو، إن عدد الوفيات يمكن أن يرتفع أكثر حيث أن معظم المصابين البالغ عددهم 70 حالة خطيرة.
وانقلبت ناقلة نفط في موروجورو، عاصمة منطقة موروجورو، في وقت مبكر من يوم السبت.
وقال ستيفن كيبوي المفوض الإقليمي في موروجورو إن الانفجار وقع عندما حاول الناس جرف النفط الذي يخرج من الناقلة.