كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنزانيا تعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام على ضحايا انفجار ناقلة النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لما ذكره بيان صدر فى وقت مبكر اليوم الاحد أعلن الرئيس التنزانى جون ماجوفى الحداد الوطنى لمدة ثلاثة ايام عقب انفجار ناقلة نفط اسفر عن مصرع اكثر من 60 شخصا واصابة 70 اخرين فى موروجورو يوم السبت الماضي.

وقال بيان مديرية الاتصالات الرئاسية في دار الدولة في العاصمة التجارية دار السلام إن الحداد لمدة ثلاثة أيام يستمر من السبت إلى الاثنين.

وقال البيان "خلال فترة الحداد، سيتم رفع العلم الوطني بنصف الصاري"، مضيفا أن الرئيس سيرسل رئيس الوزراء قاسم مجاليوا إلى موروجورو لتمثيله عند دفن الضحايا الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم الأحد.

كما قالت الشرطة ليلة السبت الماضي إن عدد القتلى وصل إلى 64 من انفجار ناقلة النفط في موروجورو، على بعد حوالي 200 كم غرب دار السلام.

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وقال ويلبرود موتافونجوا، قائد شرطة إقليم موروجورو، إن عدد الوفيات يمكن أن يرتفع أكثر حيث أن معظم المصابين البالغ عددهم 70 حالة خطيرة.

وانقلبت ناقلة نفط في موروجورو، عاصمة منطقة موروجورو، في وقت مبكر من يوم السبت.

وقال ستيفن كيبوي المفوض الإقليمي في موروجورو إن الانفجار وقع عندما حاول الناس جرف النفط الذي يخرج من الناقلة.

