كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. خرق للهدنة الأممية وتبادل اتهامات بين الطرفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر "العربية"، الأحد، عن مناوشات بمحور طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس، والجيش الوطني يتهم قوات موالية للوفاق بخرق الهدنة.

وأشارت المصادر إلى تبادل اتهامات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق حول مصادر النيران بطريق المطار.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.

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وأعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.

كما أعلنت حكومة الوفاق قبولها الهدنة التي قالت إنها ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين.

وطالبت البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.