كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدعو بريطانيا لعدم التدخل في شؤونها الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الصين بريطانيا أمس السبت إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية بعدما طالب وزير الخارجية البريطاني بإجراء تحقيق مستقل في الاحتجاجات الأخيرة في هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني دعا إلى التحقيق الجمعة بعد اتصال هاتفي مع الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام".

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان: "من الخطأ ببساطة أن تتصل الحكومة البريطانية مباشرة بالرئيسة التنفيذية لهونج كونج لممارسة الضغط".

وأضافت: "يحث الجانب الصيني بجدية المملكة المتحدة على وقف تدخلها في الشؤون الداخلية للصين والتوقف عن توجيه اتهامات عشوائية ومثيرة بشأن هونج كونج".

وتابعت قائلة: أن "هونج كونج لم تعد مستعمرة بريطانية وليس للمملكة المتحدة أي حقوق إشرافية عليها".