الرجاء يحافظ على نجاعته الهجومية خارج قواعده في المسابقتين الإفريقية

نجح فريق الرجاء الرياضي، أمس السبت، في العودة بنتيجة التعادل ثلاثة أهداف في كل شبكة من أرض مضيفه بريكاما يونايتد الغامبي، برسم ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وهو التعادل الذي قرب الفريق من التأهل إلى الدور القادم، قبل أسبوع من مواجهة الإياب بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتعتبر مباراة الأمس، الثالثة على التوالي التي ينجح خلالها خط هجوم الرجاء في زيارة شباك منافسيه من القارة السمراء على أرضهم، في المسابقتين الإفريقيتين للأندية، دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية “كاف”.

وبدأ الفريق البيضاوي سلسلة التسجيل في مرمى الفرق الإفريقية بميدانها، من دور قبل المجموعات لكأس “كاف”، عندما عاد بتعادل إيجابي هدف لمثله من أرض أفريكا ستارز الناميبي، قبل أن يدك في المسابقة نفسها شباك مضيفه أوطو ديو الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في آخر جولات المجموعة الأولى، ثم نجح أمس في تسجيل ثلاثة أهداف ضد بريكاما.

يذكر أن مجموعة الرجاء في كأس الكونفيدرالية، ضمت الثنائي المغربي حسنية أكادير، حيث تعادل معه بهدف لمثله في ملعب أدرار، ونهضة بركان الذي فشل خط هجوم الرجاء في زيارة شباكه بعدما انتهت مباراتهما بالملعب البلدي بالتعادل السلبي.