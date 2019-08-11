مراكش.. أم لثلاثة أطفال تضرم النار في بيتها وتنتحر طعنا بالسكين

عمدت امرأة صباح اليوم الأحد، على إضرام النار في بيت أسرتها، وتوجيه طعنات إلى نفسها بواسطة سكين، بحي سيدي امبارك وسط مراكش.
وبحسب مصادر محلية، فإن الهالكة البالغة 34 سنة من العمر وأم لثلاثة أبناء، تعيش حالة اكتئاب حادة، حيث عمدت على محاولة الانتحار بطعن نفسها بسكين وإضرام النار في منزلها.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعنية بالأمر نقلت بين الحياة والموت على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الرازي بمراكش، وقد فارقت الحياة قبل قليل.
واستنفر الحادث السلطة المحلية ومصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية التي حلت إلى عين المكان لإخماد الحريق، فيما فتح تحقيق حول ضروف وملابسات الحادث.
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