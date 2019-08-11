من الذبح إلى التخزين.. إصدار دليل خاص بالنصائح للحفاظ على لحوم الأضاحي

قبيل عيد الأضحى، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نصائح خاصة، من أجل تخزين صحي للحوم الأضاحي.

ويقول المكتب، إنه وبعد الذبح، ينصح برشح الأضحية، وذلك بوضعها في مكان بارد وحفظها من أي مصدر تلوث حوالي خمس ساعات بعد الذبح، بعد ذلك يمكن القيام بتقطيع اللحوم قطع صغيرة وتخزينها حسب الغاية من الخزن عن طريق التبريد في حرارة لا تتعدى ثلاث درجات مائوية، وذلك خلال 5 أيام مع اجتناب تكديسه وتجاوز القدرة الاستيعابية للثلاجة.

ويوصي المكتب بالتأكد من عدم تجاوز درجة الحرارة داخل الثلاثة لثلاث درجات مائوية، للحد من تكاثر الجراثيم، كما يوصي بالتجميد في حرارة تقل أو تساوي ناقص 18 درجة مائوية تحت الصفر، وفي هذه الحالة يوصي المكتب بقطع اللحم قطعا صغيرة ووضعه في أكياس خاصة بالمواد الغذائية مع اجتناب تكديسه وتجاوز القدرة الاستيعابية للمجمد، كما يوصي بالتأكد من عدم تجاوز درجة حرارة لناقص 18 تحت الصفر، وذلك للحد من تكاثر الجراثيم.

يشار إلى أنه خلال السنتين الأخيرتين، سجل عدد من المواطنين في مدن متفرقة، مظاهر تحول لحوم الأضاحي إلى اللون الأخضر، في الوقت الذي يدعو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاتخاذ الإجراءات الكافية للحفاظ على صحة اللحوم بعد الذبح، لتفادي تغير لونها أو تعفنها أو تكاثر الجراثيم.