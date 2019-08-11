نجى الفنان المغربي، محمد الشوبي، أول أمس الجمعة، من حادث سير، بسبب غياب الإضاءة ليلا في جزء به أشغال على مستوى الطريق الرابطة بين القنيطرة والرباط.
وروى الشوبي تفاصيل الحادث، عبر تدوينة فايسبوكية، منتقدا واقع الطرقات ومراقبة الحكومة باستياء كبير.
ودون الشوبي :”الحمد لله على سلامتنا، كنت على متن سيارتي قادما من الرباط إلى القنيطرة رفقة صديقي مصطفى العبداري وعلى مستوى سيدي الطيبي التي لم تكتمل الأشغال بها وهناك حواجز لا إضاءة بها ليلا حيث تمزقت عجلة السيارة اليمنى من فرط الارتطام بها لضعف الرؤيا وعلو الرصيف و إنعدام الاضاءة فالحمد لله على لطفه أن صديقي أصيب إصابة خفيفة تأكدنا رفقة الصديق المنقد من الأزمة / الحادثة محمد اليوني الذي نكن له كل الإحترام والتقدير أن تلك هي الصداقة”.
وأضاف الشوبي: “هذا هو مصيرنا في طرقاتنا.. تلك هي مراقبة حكومتنا..وهذا وضعنا لولا الطاف الله”.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوبي ينجو من حادث سير.. “الأشغال ليلا” كادت تودي بحياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.