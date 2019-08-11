الشوبي ينجو من حادث سير.. “الأشغال ليلا” كادت تودي بحياته

نجى الفنان المغربي، محمد الشوبي، أول أمس الجمعة، من حادث سير، بسبب غياب الإضاءة ليلا في جزء به أشغال على مستوى الطريق الرابطة بين القنيطرة والرباط.

وروى الشوبي تفاصيل الحادث، عبر تدوينة فايسبوكية، منتقدا واقع الطرقات ومراقبة الحكومة باستياء كبير.

ودون الشوبي :”الحمد لله على سلامتنا، كنت على متن سيارتي قادما من الرباط إلى القنيطرة رفقة صديقي مصطفى العبداري وعلى مستوى سيدي الطيبي التي لم تكتمل الأشغال بها وهناك حواجز لا إضاءة بها ليلا حيث تمزقت عجلة السيارة اليمنى من فرط الارتطام بها لضعف الرؤيا وعلو الرصيف و إنعدام الاضاءة فالحمد لله على لطفه أن صديقي أصيب إصابة خفيفة تأكدنا رفقة الصديق المنقد من الأزمة / الحادثة محمد اليوني الذي نكن له كل الإحترام والتقدير أن تلك هي الصداقة”.

وأضاف الشوبي: “هذا هو مصيرنا في طرقاتنا.. تلك هي مراقبة حكومتنا..وهذا وضعنا لولا الطاف الله”.