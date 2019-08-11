دماء بالمسجد يوم العيد.. الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون يقتحمون الأقصى

سقط العشرات من الفلسطينيين صباح اليوم الأحد، جرحى ومصابين بسبب تدخل الجيش الإسرائيلي واقتحام المستوطنين للمسجد الأأقصى، بالتزامن مع صلاة عيد الأصحى، والتي حج لها آلاف المصلين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم لتفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى، حيث تم تأجيل صلاة العيد لساعة، لذات السبب.

واشتعلت المواجهات أمام باب المغاربة بالمسجد الأقصى، في الوقت الذي بلغ عدد المؤدين لصلاة العيد في الحرم المقدسي مائة ألف مصلي، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود، فيما يقول الهلال الأحمر الفلسطيني أنه قدم المساعدة لأكثر من ثلاثين مصاب فلسطيني، أصيبوا بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص.

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ولا تزال أجواء من التوتر تسيطر على محيط الأقصى حيث دعت جماعات دينية يهودية إلى اقتحامه، في حين أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليمات بعدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد.