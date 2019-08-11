باقة الغربية: إصابة خطيرة بحادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر ٥٧ عاما، بجروح وصفت بالخطيرة، جراء تعرضه للدهس في شارع القدس الرئيس في مدينة باقة الغربية. وعُلم أن الرجل تعرض للدهس قبالة بنك العمال قرب مسجد أبو بكر الصديق. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، فيما قدّرت حالته بالخطرة. ونُقل المصاب إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة لاستكمال العلاج. وشهد الشارع الرئيسي في باقة الغربية أزمة مرورية حادة عقب الحادث، حيث أغلقت الشرطة المسلك للتحقيق في ملابسات الواقعة.

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