أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأحد، عن انخفاض كمية الماء الصافي وهدر المياه لعام 2018.
وأضاف التقرير، أن "كمية الهدر بالماء الصافي لسنة 2018 بلغت 788 مليون م3، فيما كانت قيمته 826 مليون م3 لسنة 2017، أي بنسبة انخفاض مقدارها 4.60%".
وتتأثر مناطق بغداد وخاصة في موسم الصيف من شح للماء الصافي للشرب، في وقت قامت الأمانة بافتتاح أكبر مشروع للماء الصافي في العراق والذي سيزود بغداد بالماء الصافي حتى عام 2030 وبدون انقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي للاحصاء: انخفاض استهلاك الماء الصافي وهدر المياه في عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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