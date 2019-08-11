المركزي للاحصاء: انخفاض استهلاك الماء الصافي وهدر المياه في عام 2018

وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه الخليج 365، إنه "لوحظ انخفاض كمية الماء الصافي المستهلكة لسنة 2018"، مبيناً أن "كمية الإنتاج بلغت 11145 مليون م3 مقارنة بسنة 2017، إذ كانت 14220 مليون م3، أي بنسبة انخفاض مقدارها 21.62%".وأضاف التقرير، أن "كمية الهدر بالماء الصافي لسنة 2018 بلغت 788 مليون م3، فيما كانت قيمته 826 مليون م3 لسنة 2017، أي بنسبة انخفاض مقدارها 4.60%".

وتتأثر مناطق بغداد وخاصة في موسم الصيف من شح للماء الصافي للشرب، في وقت قامت الأمانة بافتتاح أكبر مشروع للماء الصافي في العراق والذي سيزود بغداد بالماء الصافي حتى عام 2030 وبدون انقطاع.

